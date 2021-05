Llegeixo que quatre de cada deu alumnes catalans de 4t d’ESO van manifestar algun tipus de dificultat a l’hora de reincorporar-se a les aules a inici del curs actual a causa de la pandèmia. D’aquí que el govern prepari un pla de salut mental per a les escoles, tot i ser conscient que l’administració no disposa, segons xifres del conseller d’Educació, dels 5.500 psicòlegs que caldria. En llegir la notícia, inevitablement he pensat en aquell alumne, també de 4t d’ESO, que sistemàticament s’adormia a classe, a primera hora del matí. El professorat donava per descomptada la causa. El mal hàbit d’anar tard a dormir. I l’alumne no ho desmentia, per vergonya. Fins que vam saber la veritat. Cada nit els pares es barallaven com gat i gos fins a altes hores de la matinada. Per al fill la situació s’havia fet tan insuportable que, per defugir el patiment de ser-ne testimoni, se n’anava a mal dormir al cotxe, aparcat dies al garatge, dies al carrer. Us imagineu aquest noi, reclòs a casa amb els pares, havent de suportar aquesta brega infernal, de cap a cap del dia, durant setmanes i mesos? No hi ha dubte que, el panorama generat pel confinament, haurà comportat o accentuat l’ansietat de petits i grans, bàsicament per les dificultats de relació entre les persones. Caldrà veure fins a quin punts aquests afectes seran temporals o passatgers, o bé incidiran d’una manera més profunda i permanent, no solament en els escolars, sinó entre les parelles, les persones grans i fins i tot en relació amb els animals de companyia. Això sense tenir en compte els efectes de la repercussió econòmica, en el cas de les persones que han perdut la feina o estan pendents d’un ERTO. Tot plegat haurà servit perquè entre tots prenguem consciència de la importància d’una bona salut mental, considerada pel doctor Pere Bonet, un gat vell de la psiquiatria, com una utopia més.