Quan va esclatar la crisi de la covid, la que ens ha demostrat a tots que som ben poca cosa i que, alhora, podem fer grans coses, de seguida van sortir algunes veus que, amb el megàfon de l’anticipació a la mà, van avisar que d’aquesta o ens en sortíem plegats o no ens en sortíem. Que no pot ser que per anar a fer un safari a Botswana, posem per cas, ens declarem uns enamorats del continent africà però, després, quan es tracta de protegir-nos del virus, procurem no pensar-hi, «que prou feina tenim amb el que és nostre». Mentre la vacuna encara era un desig més que no pas una realitat com ho és actualment, algunes veus van posar el focus damunt del tema d’alliberar les patents dels vaccins anticovid-19. Un exemple és l’ONG One, un moviment mundial que fa campanyes per acabar amb la pobresa extrema i amb les malalties prevenibles amb la mirada posada en el 2030, de manera que tothom, arreu, pugui portar una vida digna i gaudir d’oportunitats. Una utopia? Segurament. Quan One va fer una crida a signar a favor d’alliberar les patents no em va semblar cap bestiesa. Ha quedat prou demostrat que la covid és un virus que no entén de fronteres i la successió de soques provinents de diferents països ho demostra. Per molt lògic que sembli que la guerra contra la covid ha de ser local i també global, encara ara dura la discussió. S’ha de dir que el recent suport dels Estats Units a alliberar les patents de les vacunes –tot i que amb la Unió Europea en van ser dos ferms opositors quan l’Índia i Sud-àfrica ja ho sol·licitaven a l’Organització Mundial del Comerç, l’octubre passat– obre una escletxa. Si ens omplim la boca filosofant que aquesta pandèmia pot servir per millorar una societat que ha caigut a massa fondària en les aigües del materialisme i de l’individualisme però, a l’hora de la veritat, quan es pot fer alguna cosa de veritat, ens hi posem d’esquena, anem ben arreglats i el que ens pugui passar com a espècie serà poc. La UOC ha fet públic un informe que, mitjançant veus expertes, exposa els pros i els contres del que representaria una excepció temporal sobre els drets de propietat industrial de les vacunes i alliberament de les patents. Entre les contres, la no recuperació de la inversió en R+D i el perill d’establir un precedent davant futures solucions per combatre la covid. Entre els pros, la manca de capacitat de fer vacunes dels titulars de les patents i, la mare dels ous, la pandèmia representa un problema de salut pública mundial. Doncs n’hi ha que encara ara dubten.