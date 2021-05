La roda de premsa d’ahir a Barcelona per presentar el pacte de govern entre ERC i Junts va començar tard. Poc, un quart d’hora, però tard. No és la primera vegada; fins i tot es podria considerar un hàbit de l’executiu català, aguditzat en la qüestió de la pandèmia: les decisions que s’esperaven per a un dia al matí arribaven a la tarda o fins i tot l’endemà, perquè els diferents departaments no es posaven d’acord. En comparació, els quinze minuts d’ahir són poca cosa, i encara menys al costat dels quinze mesos i mig transcorreguts des que Quim Torra va donar la legislatura per exhaurida.

Anar tard és marca de la casa. A Pere Aragonès i Jordi Sànchez els ha costat tres mesos inventar la sopa d’all, i encara els haurem d’agrair el favor d’estalviar-nos la repetició electoral. Des del 14 de febrer (abans i tot, vistes les enquestes) sabien que la única sortida era renovar l’acord de govern canviant el color de la presidència. Ho haguessin pogut resoldre en dos dies. Per què no ha estat així és un misteri digne d’Iker Jiménez, però si una decisió tan elemental els ha costat tres mesos de joc dels disbarats, quant de temps necessitaran per adoptar-ne de complicades? O s’estimaran més no adoptar-les i sortir del pas recordant la dolenteria dels dolents –que, per cert, és ben real?

Del detall de la repartidora en podem dir que Junts li fa a Esquerra el favor que quedar-se Salut i Afers Socials, i així li estalvia el tràngol de despatxar Alba Vergés i Chakir El Homrani, massa cremats per continuar als seus departaments. Una comissió parlarà de com es tramiten uns fons europeus que arribaran etiquetats des de Madrid, i un «espai de coordinació» amb ERC, JxCat, CUP, ANC i Òmnium discutirà fulls de ruta cap a la independència. Si tracen camins que no interfereixen l’acció de govern, no passara res, però si exigeixen actes de desobediència al Parlament o als consellers, tornaran els embolics. I Puigdemont? Doncs com fins ara, predicant als gentils, donant alegries als optimistes de la voluntat i trucant cada dia a la vicepresidenta Artadi.