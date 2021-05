La transsexualitat és, entre la població jove, una causa freqüent d’exclusió social, de depressió o de suïcidi. La idea que en l’espècie humana hi ha dos sexes i dos gèneres que s’hi corresponen, sense més alternatives, ha estat fortíssimament implantada durant segles, i les persones que no han encaixat en aquest esquema tancat o bé s’han ocultat en una vida que no els corresponia o bé han patit un rebuig anorreador. Molt recentment, una certa obertura de les mentalitats i la lluita dels col·lectius afectats estan fent aflorar una varietat d’opcions que havia estat dolorosament oculta. Aquesta diversitat demana ara ser reconeguda, i els seus protagonistes, que són molts més del que podia semblar, reclamen que les seves necessitats siguin ateses. Manresa tenia a punt un servei mèdic per atendre-les i acompanyar-les que va quedar en l’aire i que ha estat repetidament reclamat pels seus potencials usuaris. La consellera de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal, Àdria Mazcuñán, va fer públic divendres que el servei, per fi, naixerà a finals d’any al CAP Bages. És realment necessari, i seria incomprensible que la Generalitat no n’assumís el compromís.