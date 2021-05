Manarà Puigdemont sobre el nou Govern? La premsa de Barcelona diu que no, i que el preu per marginar-lo és un repartiment de carteres que beneficia Junts. La premsa de Madrid discrepa i veu l’ombra de Waterloo projectada sobre la plaça de Sant Jaume. «ERC i Junts pacten que l’estratègia independentista del Govern recaigui en l’entorn de Puigdemont», titula El País. És cert? Per saber-ho cal anar al text de l’Acord de Govern signat per Pere Aragonès i Jordi Sànchez. I què diuen les capitulacions matrimonials? Doncs que es crearà una «direcció estratègica de l’independentisme», amb un comitè pentagonal –tres partits i dues entitats– que «actuï de forma discreta i que busqui transitòriament la coordinació amb el Consell per la República fins que aquest finalitzi la seva reformulació en consens entre totes les organitzacions» perquè la direcció estratègica «es pugui situar en el seu marc».

Analitzem-ho per parts. Primer: «Actuació discreta», és a dir, que no faci ombra al Govern ni al seu president; que no llanci manifestos, ni doni ordres, ni convoqui rodes de premsa; que no es noti, no es mogui i no traspassi. Segon: el Consell per la República no serà el marc d’aquesta direcció fins que s’hagi reformulat «en consens», i el consens significa que no hi ha veus discrepants. És a dir, que el Consell no farà d’estat major independentista fins que Esquerra i la CUP no estiguin d’acord amb el resultat de la «reformulació». I no hi estaran fins que Puigdemont es converteixi en una figura decorativa sense capacitat d’imposar el seu criteri. Tercer: fins llavors, segons el pacte, l’encàrrec per als pentagonals és «buscar transitòriament la coordinació» amb el Consell, i si la busquen però no la troben, què hi farem.

Esquerra s’ha tret del damunt Puigdemont, que fins ara ha estat el gran actiu electoral dels seus socis/competidors. No és un mal resultat. El problema vindrà si l’exiliat es desmarca de l’acord i es llança pel seu compte a predicar, aconsellar i marcar directrius a la nombrosa parròquia dels seus fidels.