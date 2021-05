El 7 de maig, a l’espai exterior de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, per causa de la pandèmia, es va presentar el número 18 de la revista anual i cultural, Oppidum, que es mou en els àmbits de la investigació històrica i la divulgació de la recerca. Amb la presència de l’alcalde de Solsona, David Rodríguez; el cap dels serveis territorials a la Catalunya Central del departament de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols; el director de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, Jordi Torner; la presidenta del Centre d’Estudis Lacetans, Neus Mujal; entre d’altres. «La cultura és segura si es prenen les precaucions necessàries com en aquest acte magnífic», va assegurar Cerarols. Rodríguez va remarcar l’article de Joan Marc Passada sobre «el consell de guerra a Francesc Viadiu. Hipòtesis per a una sentència judicial», tot assenyalant la importància del polític solsoní, «un gran lluitador per la llibertat amb qui Solsona té un deute històric, en no saber fer-li l’homenatge merescut», però es va comprometre a corregir-ho i fer-lo aviat, en presència de la seva filla Rosa Maria. També va esmentar l’article sobre el primer quart de segle de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, com a memòria viva de la documentació i recull gràfic, a càrrec dels arxivers Jordi Torner i Rosa M. Vila, director i coordinadora d’Oppidum. Mujal va agrair l’esforç de les autoritats, els socis, els amics de la cultura i molt especialment els autors dels articles. En destaca la portada «plena de vida i color» del dissenyador gràfic Jaume Roure, a qui considera un artista «amb molta sensibilitat». Té un pensament per les persones que «ens han deixat per causa de la pandèmia, com el soci Josep M. Porredón». Alhora, vol deixar clar que la cultura és vida, «i sense ella ho hauríem passat molt pitjor.» Remarca els 25 anys del Centre d’Estudis Lacetans, tot fent una crida a què la joventut els prengui el relleu. Parla dels grups de natura, història i etnologia i acaba demanant la llibertat pels presos polítics i exiliats catalans. Torner enumera el contingut global de la revista i els seus autors: Maria Garganté, especialista del Barroc, que escriu sobre l’església nova de Sant Pere de Madrona: un exemple de «Paisatge Barroc». Enric Bertran, en el seu article, homenatja Francesc Casafont, mitjançant l’estudi de la fira de Torregassa, on combina metodològicament les fonts de l’Arxiu Vicens de fotografia, amb la memòria oral del Casafont de l’Sport. Esmenta també la biografia de Viadiu i el retorn al 1952. De l’historiador Daniel Díaz Esculies, «que a més de coneixements transmet passió», en remarca les seves arrels solsonines i el considera un gran especialista en l’estudi dels emboscats i de l’exili, especialment durant l’inici de la guerra que va afectar persones conservadores que van poder fugir gràcies al suport de la Generalitat: «Evasió i emboscament al Solsonès durant la Guerra de 1936-1939». La revista s’inicia amb l’article de Jordi Torner, «la Germandat de la canònica a Santa Maria de Solsona. Segles XI-XIII», en plena etapa medieval. Una celebració cultural de música i tradicions medievals en record del naixement del rei Jaume I, amb les consegüents festes i danses catalanes van cloure l’acte, a càrrec de Xarop de Canya que van fer diverses interpretacions, com «la marxa de Simon de Montfort».