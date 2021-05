És el que ha demanat el papa Francesc perquè la vacuna contra la covid-19 arribi a tothom. En la carta adreçada als participants a les reunions de primavera del Grup Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional, el papa ha demanat que el Primer Món no oblidi els països més pobres pel que fa a la vacunació.

El papa, que ha recordat que «com a conseqüència de la pandèmia el nostre món s’ha vist obligat a enfrontar-se a una sèrie de greus i interelacionades crisis socioeconòmiques, ecològiques i polítiques», ha demanat als participants d’aquesta trobada, que les «vostres discussions puguin contribuir a un model de ‘recuperació’, capaç de generar solucions noves, més inclusives i sostenibles».

El papa desitja que «la noció de recuperació» no sigui «un retorn a un model de vida econòmica i social desigual i insostenible, en el què una minoria de la població mundial posseeixi la meitat de la riquesa». I és que molts «germans i germanes, especialment els que estan als marges de la societat, estan exclosos del món financer». Com ha dit el papa, «la pandèmia ens ha recordat que ningú no se salva sol» i per «sortir com un món millor, més humà i solidari, hem d’idear formes noves i creatives de participació social, política i econòmica, sensibles a la veu dels pobres i compromeses amb la seva inclusió en la construcció del nostre futur comú».

El papa demana «un pla global que ajudi a construir una nova xarxa de relacions internacionals, per avançar en el desenvolupament humà integral de tots els pobles».

El papa, que fa referència al «deute ecològic que existeix entre el nord i el sud», ens recorda que «els diners públics mai no poden estar desvinculats del bé públic» i per això demana als participants d’aquesta reunió, «una solidaritat en matèria de vacuna, ja que no podem permetre que la llei del mercat prevalgui per damunt de la llei de l’amor i la salut de tothom». El papa Francesc ha fet una «crida als governants, a les empreses i a les organitzacions internacionals, perquè col·laborin en el subministrament de vacunes per als més vulnerables i necessitats». També ha demanat l’accés universal a les vacunes l’arquebisbe de la Seu i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, durant la recent Cimera Iberoamericana.

El papa, que anhela «un futur en el que les finances estiguin al servei del bé comú» i on «els vulnerables i marginats se situïn en el centre», desitja que «la terra, la nostra casa comuna, estigui ben cuidada».

En el seu missatge de Nadal, el 25 de desembre de l’any passat, el papa Francesc ja va demanar que les patents no s’anteposin a la salut de la humanitat, perquè el virus no continuï matant les persones més vulnerables com està passant a l’Índia. I és que l’egoisme dels països rics i les farmacèutiques, com ha denunciat Oxfam, fa que nou de cada deu persones de països pobres no tindran accés a la vacuna contra la covid-19 el 2021.