La FUB, Althaia, Sant Andreu Salut, Ampans, l’Institut Universitari Jordi Gol (ICS), l’Eurecat i l’Ajuntament de Manresa van presentar ahir l’anomenat PECT BAGESS, un projecte col·lectiu i múltiple que pretén desenvolupar recerques i trobar solucions digitals per a problemàtiques de salut prioritàries a la Catalunya central com ara la dependència i les malalties cròniques. Sota aquest nom -de fortuna discutible- s’hi aplegaran activitats que poden arribar a generar una inversió de 2,7 milions d’euros, la qual cosa converteix aquest programa en una aposta de primera magnitud. Cal veure la concreció dels plantejaments presentats ahir, però d’entrada resulta engrescador que algunes de les organitzacions més dinàmiques amb seu a Manresa sumin esforços públics, privats, universitaris i sanitaris per desplegar un instrument de recerca amb un alt nivell d’ambició. Si els promotors aconsegueixen el que es proposen es combinaran alhora una investigació estimulant per a persones d’un molt alt perfil professional i uns resultats que encaixen a la perfecció amb necessitats socials locals vivíssimes. Un perfecte cercle virtuós.