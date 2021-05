Després d’assistir fa unes setmanes a la presentació que FCG i l’Ajuntament de Manresa han fet del projecte d’ampliació de la línia de tren Llobregat-Anoia a Manresa, crec decididament que és convenient per la ciutat, perquè és un projecte d’aquells que ens fa avançar. I això des del convenciment que el futur de les nostres ciutats, del nostre país i del nostre planeta va íntimament lligat a una bona connexió dels territoris, en clau de sostenibilitat i de caràcter públic.

Precisament, l’aposta pel transport públic de qualitat com el que presta Ferrocarrils de la Generalitat és una garantia, mantenint el compromís amb el territori i un pla d’inversions anual per fer front a nous reptes. Després de les importants i recents inversions en els nous metros de Terrassa (2015) i de Sabadell (2017) i de l’adquisició d’una nova generació de trens moderns que aviat es posaran en servei, ara és l’hora de Manresa.

La idea de convertir la línia Llobregat-Anoia en un metro intern a la ciutat de Manresa, amb parades en diferents punts de la ciutat i amb final a l’entorn de la Plaça Espanya o a la Font de les oques, permet millorar la integració urbana del traçat, acostant-la a punts on es pot generar demanda del servei com davant l’institut Peguera, allà on actualment ja hi ha un intercanviador de línies de bus, vora el CAP Bages, o zones de lleure com el parc de Puigterrà i el centre comercial de la ciutat.

Alhora, amb el trasllat de l’estació es guanya terreny i s’alliberen obstacles que han de permetre desenvolupar el planejament urbanístic per ordenar la plaça Onze de Setembre, permetre la connexió entre Carrasco i Formiguera i la carretera de Santpedor, i finalitzar com cal una de les avingudes arbrades com és l’avinguda de la Font del Gat. De ben segur, tal com ja afirmen els entesos en mobilitat, que amb aquestes actuacions millorarà l’entorn dels vianants i la fluïdesa del transit intern de la ciutat. L’avanç definitiu en aquest aspecte es produirà quan en el futur FGC electrifiqui la línia que ve de Santpedor, Sallent, i Súria i, fora de la trama urbana, incorpori parades a la zona del Parc de l’Agulla i a la zona de la Parada nova.

Per tant, deixeu-me manifestar que és responsabilitat i feina de tots possibilitar aquesta primera inversió que ha d’arribar per poder aconseguir un transport públic, sostenible, de qualitat i generador de noves oportunitats pel territori. I encara un darrer apunt: aconseguir fer realitat aquest projecte, conjuntament amb d’altres que s’han presentat darrerament, reforça Manresa com a capital de la Catalunya Central, amb tots els avantatges i millores que això representa per a totes les persones que hi vivim. Que al capdavall ha de ser sempre l’objectiu de qualsevol transformació. Som-hi, doncs! Que el temps no espera –ni les oportunitats tampoc.