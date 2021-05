Solsona celebrarà el 29 i 30 de maig la tradicional Fira de Sant Isidre, enguany amb un format més reduït que en les edicions anteriors, forçat per un context que encara no és el de la normalitat, i que aposta per mostrar el producte de la comarca. A principi de mes, Berga ja va obrir foc amb la Fira de Maig, també amb un format similar i donant protagonisme a l’oferta berguedana. Divendres, Cardona presentava la seva Fira de la Sal, que es portarà a terme el 5 i 6 de juny i que torna repensada, posant l’accent en el valuós mineral que ha donat esplendor a la vila ducal. Són tres exemples recents de certàmens firals de casa nostra amb denominadors comuns. D’una banda, l’esforç per la represa després de més d’un any molt dur, que vol començar a reflectir l’esperança del camí cap a la normalitat. De l’altra, la voluntat de mantenir vives unes fires que encara avui són no només un aparador de l’activitat econòmica dels territoris, sinó també del seu dinamisme socials. I una altra, la il·lusió de creure en el producte propi com a segell identitari i diferencial. Són passos que sumen en el camí de la reactivació.