De les seqüeles de tot tipus que provocarà la pandèmia, un cop hagi passat, en sentirem a parlar durant molt de temps. En el meu cas, per exemple, que vaig ser vacunat amb la primera dosi d’AstraZeneca la setmana abans d’infectar-me de coronavirus, quedo pendent de si em posen la segona de la mateixa firma, contraindicada ara i aquí per als que no arribem a seixanta anys. També em poden inocular una barreja amb Pfizer o introduir-me qualsevol altra solució que em faci sortir quatre cames, sis braços o m’ho empetiteixi tot. Encara més.

En l’esport, els que el seguim estem vivint setmanes en què totes les casuístiques dels últims mesos comencen a surar amb tota la força. Aquests dies he parlat amb equips de bàsquet que han de disputar mil partits en cinc-cents dies per recuperar-ne d’endarrerits i cobrir els terminis marcats per la federació. També amb d’altres de futbol que estan pendents per pujar de categoria en finals de campionats que acaben en caps de setmana diferents. Enmig, els que no han tingut ingressos durant tot aquest temps i que estan fent mans i mànigues per subsistir com poden, mentre s’enfronten a un estiu que no saben si serà el del progressiu retorn a la normalitat o continuarà encallat, més o menys com l’últim.

Per a la salut de tothom, esperem que a partir de la tardor ens oblidem de subdivisions de grups i classificacions ponderades amb decimals, però cada vegada en dubto més. Potser a ells també els endossen una barreja, no de vacunes sinó de decisions, i, com em pot passar a mi, es converteixen en autèntics Frankensteins.