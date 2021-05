El Baxi Manresa ha acomiadat la temporada amb un bon colofó derrotant el Baskonia al Nou Congost, resultat que culmina una campanya excel·lent i de gran mèrit. Els manresans han lluitat gairebé fins al final per un lloc al play-off, han acabat desens i tenen gairebé garantida -tot i que encara no és definitiva- una plaça en competició europea que serà un gran al·licient per al curs que ve i constituirà una font d’ingressos molt benvinguda. El Baxi ha guanyat el 47% dels partits, un percentatge que se situa entre els millors de la història del club, i ho ha fet malgrat els habituals problemes derivats d’un pressupost migrat que no permet tenir una plantilla llarga. La millor mostra del que és aquest club ha estat, precisament, el darrer partit: va jugar amb un base tapaforats acabat de fitxar de la LEB i un jove format al planter, Marc Peñarroya, que va aprofitar l’oportunitat i va oferir una actuació enlluernadora. Aquest és l’esperit. Hi ha consens que la mà que ha fet possible aquesta temporada excel·lent és, una vegada més, la de l’entrenador, Pedro Martínez. La felicitació que cal expressar és per a tot l’equip, però comença per ell.