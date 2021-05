Pedro Sánchez parla com un polític i, malgrat això, se li entén tot. La setmana passada, coincidint amb l’arribada d’uns milers de joves i infants a Ceuta, el president espanyol va suspendre una visita a París per traslladar-se d’urgència a la ciutat nord-africana. Just abans de pujar a l’avió va fer una declaració institucional que era tota una declaració de principis. La resumirem en les dues frases que la mateixa Moncloa va destacar a xarxes i a la nota de premsa: «La integritat territorial d’Espanya i, sobre tot, la seguretat dels nostres compatriotes i la seva tranquil·litat i assossec (sosiego a l’original) seran defensats en tot moment i davant de qualsevol desafiament, amb tots els mitjans necessaris i conjuntament amb els nostres socis europeus» i «El Marroc és un país soci, un país amic de España, y així ha de seguir sent».

Ni una paraula de suport o compassió pels nois que fugien de la pobresa i la manca d’oportunitats. Per ells, desplegament policial i militar, cops de porra, humiliacions i expulsions en calent, sense garanties, sense assistència lletrada, sense opció a l’asil. L’atenció i empatia és només per als espanyols. Un primer els de casa com una casa de pagès.

Significatiu també que el president espanyol utilitzi cada cop més el terme compatriotes –ho fa també quan parla de la pandèmia i la vacunació– en lloc del més republicà i progressista ciutadans, i que posi sempre en valor la idea d’integritat territorial. Nacionalisme de manual.

Sobta (o no) que sent públic i conegut que el detonant d’aquesta crisi concreta té a veure amb la resposta del govern del Marroc a l’assistència mèdica (!) en territori espanyol a un dirigent saharaui, Sánchez no digués ni una sola paraula sobre el conflicte del Sahara Occidental del qual Espanya, com a antiga potència colonial, és encara responsable. Tampoc cap paraula de retret –tot el contrari– per la monarquia autoritària (i grans amics dels reis espanyols) del Marroc. És Aquella cosa tan fastigosament racista de considerar, sense dir-ho obertament, que en realitat els africans no estan preparats ni es mereixen la democràcia i la justícia social i que, per tant, allò que seria intolerable a Europa o fins i tot a Llatinoamèrica és normal i acceptable si passa al sud del mediterrani.

Per últim, un altre detall significatiu. L’home parla sempre de socis europeus, referint-se a la resta d’estats membres del club continental, i quasi mai de la ciutadania europea; reforçant així una visió del present i futur d’Europa en clau d’estricte aliança d’estats i no del vell ideal europeista de construir un nou subjecte polític superador dels nacionalismes.

Direu que li tinc mania, a Pedro Sánchez i al PSOE, i teniu raó, no m’agraden. Sobretot perquè allò que diuen defensar (el socialisme, la democràcia o Europa) és exactament en el què jo crec; per això em resulta profunda i especialment decebedor que podent treballar-hi a favor hi renunciïn de forma tan clamorosa, amb fets i paraules.