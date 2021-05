Tot indica que, ara sí, és imminent l’inici de les obres de reurbanització del solar de l’antiga Alcoholera Manresana, una fàbrica fundada el 1917 en el que llavors era la perifèria de la ciutat. Metrovacesa hi construirà un centenar de pisos distribuïts de manera que es guanyarà un considerable espai públic en un punt que hores d’ara és un erm urbà del tot inadequat. No queda clar si les places d’aparcament de pagament que es perden a l’estació d’autobusos seran compensades amb l’accés públic al pàrquing soterrat dels pisos, però és d’esperar que sigui així. L’operació crea espai residencial de la manera que més convé a la ciutat: no eixamplant-la (cosa que s’ha fet sense mida durant dècades i que ha tingut un efecte nefast per a la situació immobiliària del Centre Històric) sinó omplint-ne els forats lliures que queden disponibles en la trama actual. Aprofitar el sòl disponible i crear-ne de nou a la part més degradada del centre de la ciutat ha de ser la prioritat quan es reprengui la construcció. L’Ajuntament té en això la seva millor eina per modular l’evolució de la ciutat en el sentit del millor interès públic, i l’ha fet servir ben poc.