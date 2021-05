La santpedorenca, republicana i esquerranista Laura Vilagrà acaba de rebre una comanda ambiciosa. Com a nova consellera de Presidència, i segons l’acord ERC-JxCat, tindrà la competència d’Administració i Funció Pública, que sumarà a d’altres prou importants, com les Relacions Institucionals i la política de Comunicació (vol dir «diners per als mitjans»). En circumstàncies ordinàries, la funció pública va quasi sola, regida com està per una densa trama de normes i protocols que guien totes les actuacions. Però les que venen no seran circumstàncies normals, perquè el nou president s’ha compromès a «modernitzar» la Generalitat. Va fer-ho en el tercer discurs d’investidura, dijous passat, en aquests termes: «Ens cal una nova manera de governar àgil, creativa, disruptiva, propera i eficaç, capaç d’aprofitar tot el talent del país i posar-lo al servei del conjunt de la ciutadania. Hem de modernitzar la institució. Hem d’abocar tot el nostre inconformisme a la voluntat de transformació, defugint una gestió grisa i rebel·lant-nos contra l’immobilisme de l’‘això sempre s’ha fet així’». Ja ha sortit la parauleta: «disruptiva», o sigui, que produeix una descàrrega o trencament brusc. El de Pineda de Mar vol electritzar un artefacte amb milers de treballadors i milions de procediments diaris, que ell coneix prou bé perquè abans de president ha estat vicepresident i conseller, i abans, secretari d’Economia, i abans, regidor, fill de regidor i net d’alcalde; per tant, alguna cosa sap de les administracions i de la necessitat de modernitzar-les. Però també sap que tota millora s’ha d’abordar de forma que no s’espatlli allò que ja funciona. La Generalitat va sobreviure al 155 perquè l’aparell va continuar funcionant els cinc mesos llargs d’intervenció –Aragonès va ser un dels que es van mantenir al seu lloc, vetllant el castell i quadrant els comptes. La gent que aquests dies es vacuna fa grans lloances al bon servei dels sanitaris. Compte doncs que la disrupció no faci cap trencadissa.