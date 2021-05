És ben reconegut, tot i que potser no prou ben valorat, que el fet que la Catalunya Central no sigui una realitat administrativa ni com a circumscripció electoral ni per a cap de les nombroses funcions administratives que tenen àmbit provincial, ha provocat que aquest territori no hagi tingut mai veu allà on cal tenir-ne i que Manresa s’hagi vist infradotada en relació amb ciutats similars. Això ha fet que l’elenc històric de consellers d’aquest territori sigui molt curt. Ahir va prendre possessió com a responsable de Presidència la bagenca Laura Vilagrà, una política jove però ja de llarg recorregut que ha destacat per la seva capacitat per treballar generant acords, i que pel seu perfil professional i per la posició que ocuparà sembla idònia per aportar al Consell Executiu una visió des de les nostres comarques. Ningú coneix millor aquesta visió que Vilagrà, ja que ha estat alcaldessa, delegada del Govern i gerent del Consell Comarcal. Poques persones encarnen aquest territori com ella, i pocs llocs donen una perspectiva general del país com el departament de Presidència. Cal confiar que, d’una manera o altra, i en alguna mesura, es notarà.