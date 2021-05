Es veu que tot es pot indultar excepte el separatisme. La generositat de la democràcia espanyola permet parlar-ne però no intentar-ho, perquè continua vigent la consigna de fa vuitanta-sis anys: «Antes roja que rota». Es pot indultar un general que ha conspirat per substituir el govern legítim per una autoritat «militar por supuesto», es pot indultar un ministre sentenciat per participar en un segrest, es pot indultar un empresari important, un banquer destacat o un policia maltractador, però quan es proposa aplicar la mesura de gràcia als organitzadors d’un referèndum d’independència, en el que només van prendre mal els ciutadans objecte de les càrregues policials, llavors salten totes les alarmes d’anatema i els sacerdots de la inquisició constitucional pugen a la trona a predicar la santa intransigència. El tribunal es pronuncia en termes d’extrema indignació i barreja l’anàlisi jurídica amb el comentari polític fornint d’argumentari l’oposició conservadora, la liberal i també el jacobinisme socialista, que és extens i arrelat. Casado, Abascal i Arrimadas, amb ells ja s’hi compta, però també els senyors feudals de la Manxa i d’Extremadura i el gran gerro xinès, Felipe González, mentre molts guarden un silenci prudent o covard. Quan el PSOE va arribar al poder l’any 1982, amb majoria absolutíssima, tenia al cap una missió regeneracionista aplicada a un subjecte clar i inamovible: Espanya. «Joves nacionalistes», va dir un informe del Departament d’Estat nord-americà. Era el revers roig, o rosat, de la recepta de Calvo Sotelo. Recordem la literalitat de la frase pronunciada l’any 1935 pel llavors líder de la conspiradora dreta espanyola: «Entre una Espanya roja i una Espanya trencada, prefereixo la primera, que seria una fase passatgera, mentre que la segona continuaria trencada a perpetuïtat». Els jacobins socialistes també prefereixen una Espanya blava, que consideren reversible, i dos de cada tres espanyols no s’atabalen gaire pels canvis de govern però se senten agredits quan l’independentisme català guanya posicions, o els ho fan creure. Vet aquí el problema.