El carrer d’Alfons XII necessita que li canviïn el nom. Certament n’Alfons XII no va fer res per Manresa, no com en Pere III o en Jaume II, que va otorgar un consell de govern civil a la ciutat en detriment de la noblesa. I segur que molt menys que els impulsors del fet que el carrer es digui com es diu, en Pere i en Joan Jorba, pare i fill. En Joan Jorba, monàrquic i liberal ell, va procurar influir i fer que la «calle Príncipes de Asturias», que havia de menar de l’estació directament als magatzems Jorba, s’acabés anomenant «Alfonso XII”» en homatge al marit difunt de la reina regent d’aleshores ja que el successor, n’Alfons XIII, encara era menor d’edat.

Ara bé, en els temps que vivim, amb unes forces polítiques partidàries de fer esforços democratitzants i republicanitzants, les coses s’han de fer de manera democràtica i deixar en mans de la gent les decisions al voltant de la «cosa» pública, de la «res» pública. Cal doncs per reanomenar el carrer Alfons XII, en que la majoria estarem d’acord que no cal fer-li homenatge, fer un procés participatiu i democràtic.

Cal recordar també que el lloc de consens ciutadà a Manresa per a tal topònim, la República, que no ha de ser altra que la catalana, és la plaça actualment anomenada d’«Espanya». Aquesta plaça, no convé passar-ho per alt, fou anomenada així el gener del ‘39 per les tropes franquistes, que entraven triomfants a la ciutat. Reanomenar la plaça de davant de l’institut sí que és efectivament posicionar-se en contra del feixisme i el totalitarisme, com també ho seria reanomenar la plaça de Crist Rei: recordem que el crit de guerra de la ultra-dreta durant la transició era «Viva Cristo Rey».

Per tot això, reglament de participació ciutadana de Manresa en mà, seria ben convenient que l’Ajuntament impulsés una consulta referendària per acabar triant el nom de l’actual carrer d’Alfons XII, amb un concurs previ, amb bases clares, de proposta de noms.