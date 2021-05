Les següents imatges ens poden ajudar a copsar la profunditat del misteri de la Trinitat: tres plecs en una sola tela, però no hi ha més que una tela. Tres falanges en un dit, però no hi a més que un dit. Tres fulles en un trèvol, però no hi a més que un trèvol. Gebre, neu, gel, els tres són aigua. Tres persones en Déu són, així mateix, un sol Déu.

Quin encert celebrar la Festa de la Santíssima Trinitat el diumenge següent a Pentecosta, ja que és l’Esperit el que fa present Jesús Ressuscitat en la comunitat. És el buf que ens omple, ens fa obrir les portes tancades i sortir a proclamar l’Evangeli a totes les persones i tots els pobles: «Com que el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio»

Per arribar fins aquí hem anat vivint els missatges de Quaresma i de Pasqua. Fa unes setmanes celebràvem que Crist va salvar el món i, tot seguit, vam rebre l’alè de l’Esperit sobre tots nosaltres, els seus deixebles, per posar-nos en camí.

Avui Jesús ens dona la clau de la nostra vida com a deixebles, de la nostra vida com a cristians. Jesús no vol uns deixebles aturats, uns deixebles ficats a casa, amb por, amb les portes tancades. No, Jesús ens envia: «Aneu», ens mou, ens treu de casa, ens treu de les nostres comoditats –ens porta a la muntanya–, ens fa arriscar com Ell va arriscar i, igual que a la Pentecosta, en aquest enviament tornen a estar presents, al costat d’Ell, el Pare i l’Esperit: «Aneu a anunciar la Bona Notícia, en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant».

Aquí està la clau de la Trinitat: en la «Unitat». Tota la vida de Jesús transcorre en aquesta Unitat entre Ell, el Pare i l’Esperit, i aquesta és la mateixa unitat que Jesús va demanar al Pare abans de ser entregat: «Com tu, Pare, estàs en mi i jo en Tu, que ells també siguin u en nosaltres».

En definitiva, això és al que estem cridats: a fer unitat, a sortir de casa, sortir de les nostres comoditats, proclamar la bona notícia de Jesús, ser testimoni i, a exemple de la Trinitat, ser Comunitat Unida: ser Un en el Pare, el Fill i l’Esperit.

I amb Jesús podem dir: «Et prego, Pare, que tots siguem un com Tu i jo som un».