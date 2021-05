Raiels som una cooperativa de treball solsonina. Som dones emprenedores que entenem la pagesia com a element estructurador de les dinàmiques socials rurals. A Solsona ja fa gairebé 70 edicions que la Fira de Sant Isidre és un aparador puntal del sector agrari. La celebració forma part del mapa de fires i festes populars, on també hi ha Sant Galderic (16 d’octubre), sant occità que, a Catalunya, era considerat patró de la pagesia abans que ho fos Sant Isidre. Els bisbes imposats pels Borbó després de la guerra de Successió van afavorir la celebració de Sant Isidre en comptes de Sant Galderic.

Per nosaltres és vital conèixer les arrels. És una de les nostres bases. De fet, Raiels prové de la varietat dialectal de la paraula arrels. És per això que no només volem fer esment de Sant Isidre, també de Sant Galderic i del Dia de la Dona Rural (15 d’octubre), data assenyalada en el nostre calendari pel que significa.

La nostra missió és ajudar a resoldre els reptes dels territoris, especialment els rurals. Volem aportar el nostre granet de sorra per avançar cap a una pagesia viva, compromesa, diversificada, arrelada i amb futur. És per això que quan parlem de pagesia destaquem també la importància de la sobirania alimentària, dels models sostenibles de producció agrària, dels aliments amb valor afegit, de qualitat i saludables.

Per nosaltres, les arrels d’un territori tenen la mateixa funció que les arrels d’una planta: aferrar-se a la terra per aportar-li estabilitat, facilitar-ne el creixement i l’esplendor. I així ens expliquem i així creiem en la necessitat d’adoptar models de distribució i consum basats en els circuits curts i la venda de proximitat, que permeten acostar els aliments a qui els consumeix i, alhora, assoleixen preus més justos per a la pagesia. Estem parlant d’una relació de confiança i reconeixement teixida entre el medi rural i el medi urbà i un model de consum més conscient, respectuós i saludable.

A través dels diversos projectes on participem pretenem incidir a escala local per ajudar a millorar alguns dels principals reptes que presenta el sector agrari català. Per exemple, les dificultats de les petites produccions per arribar a la persona consumidora final o la manca de relleu generacional del sector agrari.

Algunes de les accions que hem desenvolupat en aquest sentit són l’anàlisi de la distribució i comercialització dels productes locals del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el pla de foment de la comercialització de productes agraris de Sant Vicenç dels Horts, les jornades de reflexió i innovació Qui continuarà treballant la terra realitzades al Pallars Jussà, el disseny i coordinació de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix i l’organització de diversos espais de networking entre pagesia i entitats consumidores.

Pas a pas, teixim xarxa amb els agents del territori, respectant i empatitzant amb les diferents realitats. Així, Raiels esdevé un agent més que treballa per una pagesia viva, compromesa i digna per al nostre país. Així celebrem i arrelem.