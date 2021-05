Sóc la seva àvia, amb l‘Anna passàvem moltes estones juntes. Un dia em va dir: «Àvia quan em mori em portes un ram de roses blanques», em va sorprendre tant que no li podia respondre. Em vaig posar a riure i li vaig dir «Com vols que et porti a la meva edat, 96 anys, un ram de flors?» i em va contestar: «Em promets que me les portaràs?» I el que són les coses, no em va tocar més remei que portar-li el ram de roses blanques que volia ella. Amb molta tristesa vaig complir el que li vaig dir.