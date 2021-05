Sovint els ciutadans/es de Manresa som crítics amb la nostra ciutat. El tòpic de ciutat grisa és tot un clàssic. Algunes intervencions municipals han provocat queixes –amb raó– d’aquesta grisor. A vegades, però, ens oblidem de recordar els aspectes positius que també té aquesta ciutat. Si ens aturem a pensar, en trobarem uns quants. Institucions i entitats manresanes que amb els seus valents projectes fan sentir-nos cofois del que tenim i que a vegades no sabem valorar.

Orgull manresà pel gran treball educatiu –i projecció de la ciutat– que està efectuant la Fundació Universitària del Bages (FUB). Fa unes setmanes van presentar el projecte de construcció d’un nou edifici multifuncional, especialitzat en educació i amb espais per a la innovació. La FUB, l’any 1990 va iniciar el seu itinerari universitari amb l’escola d’Infermeria i en el decurs dels anys ha incorporat altres titulacions universitàries, com Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Educació Infantil, Administració i Direcció d’Empreses. Unes propostes educatives amb 1990 alumnes, dels quals 559 són estrangers.

Orgull manresà pel gran treball social que està efectuant Ampans. Constantment ens sorprèn amb noves iniciatives i un espectacular creixement. Amb 56 anys de vida, el seu llegat social és extens i extraordinari. La finalitat de la fundació és exemplar, millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual: acollida, educació, formació i inserció laboral. Centenars de persones de Manresa i la comarca són testimonis de l’eficàcia de l’equip directiu, dels professionals i del generós voluntariat.

Orgull manresà pel gran treball cultural que està efectuant la gent d’El Galliner amb la gestió del teatre Kursaal. Tot un referent cultural al nostre país. La voluntariosa família d’El Galliner va promoure i encapçalar la brillant moguda ciutadana per salvar el Kursaal. El seu encomiable treball és reconegut per programadors, companyies d’espectacles i espectadors. Centenars d’espectacles (teatre, música, circ, màgia...) i milers d’espectadors avalen la trajectòria d’aquesta peculiar associació cultural. Un cas únic de funcionament. El resultat del seu esforç s’evidencia amb la resposta del públic.

Orgull manresà pel gran treball solidari que està efectuant la Fundació del Convent de Santa Clara amb la Plataforma dels Aliments. En la seva dotzena d’anys de vida ha subministrat molts milers de quilos d’aliments i s’han atès –i s’atenen– centenars de famílies. Un fantàstic equip de voluntaris que ajuda les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat. Cal recordar altres tipus de suport i assistència, com per exemple els pisos d’acollida que aixopluga les persones sense sostre.

Orgull manresà pel gran treball que també efectuen altres institucions i entitats, i que l’extensió d’aquest espai no em permet relacionar. A Manresa no tot és de color gris, la ciutat té una amalgama de colors diversos que fan sentir-nos orgullosos –i sobretot agraïts– per la seva magnífica feina.