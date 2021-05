Manresa té un important dèficit de places de residència per a gent gran. Durant anys es justificava dient que al conjunt de la comarca sortia una mitjana que feia que el Bages no fos un espai mancat d’oferta, però el fet que molts ancians de la ciutat haguessin de marxar del seu entorn per poder tenir plaça va fer que s’acabés acceptant que calia tractar Manresa d’una forma diferenciada. Finalment, es va anunciar la construcció d’una residència per part de la Generalitat al barri del Xup amb 90 places, 60 de les quals públiques. Amb la pandèmia el projecte es retardava i l’Ajuntament va obrir un període de reflexió. La plataforma de gent gran va advertir que no es tractés com a conjunturals dèficits estructurals. Ara, una institució de referència, Sant Andreu Salut (SAS), surt a la palestra per dir que amb les grans residències privades que es preveuen construir a Manresa properament no té sentit fer-ne una altra més, encara que sigui pública, sinó ampliar les places concertades amb la Generalitat. Caldrà definir com s’afronta el problema, però en cap cas deixar-lo per resoldre.