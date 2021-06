Solsona ha celebrat aquest cap de setmana una Fira de Sant Isidre prou lluïda, tenint en compte les condicions en què ha calgut organitzar-la, i tenint en compte que la ciutat ha estat sotmesa durant els darrers mesos a una bona colla d’ensurts per les enfilades del nombre de casos. Els responsables van decidir esperar un moment propici en comptes de suspendre-la una altra vegada, i se n’han sortit. El fet que Manresa no aconseguís tirar endavant l’ExpoBages ens indica que resoldre amb èxit un repte d’aquest estil no és fàcil. Durant les properes setmanes anirem veient més o menys el mateix en altres localitats de casa nostra, afavorides per una situació sanitària cada cop millor. A mesura que va sent més possible desenvolupar les activitats econòmiques i socials ordinàries va prenent valor la feina dels que han obert camí en els mesos en què ha calgut determinació, empenta i imaginació per fer qualsevol cosa. Els que ho han fet han mantingut viu un pols que la covid gairebé ha liquidat, i que ara torna a bategar amb força creixent. Cal que en reconeguem el mèrit.