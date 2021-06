Sorprendre’t amb les estadístiques sobre el Baxi Manresa que publica Gerard Castañé a Twitter és una delícia. Com també ho és escoltar els anàlisis sobre futbol d’Albert Blaya Sensat a Twitch (alerta, més de 60 minuts parlant davant la càmera). I tinc curiositat per saber com evolucionaran les tertúlies que Dani Sánchez emet els dilluns a diferents xarxes socials i ganes de veure l’entrevista que l’streamer Normal López ha de fer a Guillem Jou, també a Twitch. Tots ells tenen en comú dues coses, el periodisme i on el practiquen, fora dels mitjans que a dia d’avui, qui sap demà, es poden etiquetar de convencionals.

La part vocacional que té aquesta feina ha fet que, a qualsevol racó de món, per petit que sigui, hi hagi algú disposat a informar. I de temàtiques, per rares que semblin, segurament acabaràs trobant, la revista, el bloc o la publicació que en parla, amb més o menys fortuna econòmica. Les noves tecnologies encara ho han posat més fàcil. Cada vegada hi ha més actors en escena, noves eines amb els seus públics.

Ser fora del sistema és a l’abast de molts. Hi ha talent, sobretot jove, que no té lloc als diaris, ràdios i televisions, en recessió per un model de negoci que va aprenent sobre la marxa com transformar-se per adaptar-se als nous temps. Però triomfar sol, sense una marca que acompanyi, i guanyar-se un sou ja és una altra cosa. En solitari, és complicat. L’aprenentatge és més lent. Allò que t’aporta formar part d’un equip humà amb experiència no té preu. Jo mateix no els agrairé mai prou a la Gemma Camps i a la Susana Paz les tatxades que van deixar sobre els meus primers articles.

Els mitjans de comunicació tenen, tenim, el repte d’estar pendents d’aquest talent que està sortint com bolets a les xarxes socials i no menystenir-lo, ni com a professionals, ni com a possible rival ni com a font d’inspiració. A Twitch mateix s’estan assolint xifres rècord i no només amb retransmissions de videojocs o vetllades de boxa organitzades per Ibai Llanos. Ja ho hem sabut fer altres vegades, traslladar el contingut allà on hi ha potencials lectors. Per exemple, un 20% dels usuaris de Regió7.cat llegeixen els continguts a través de Facebook i 23.000 segueixen el diari a Instagram. La pregunta pertinent és: algú com Castañé, López, Sánchez o Blaya poden aspirar a que el Col·legi de Periodistes o qualsevol altre organisme els tingui en compte a l’hora de distribuir reconeixements o ajuts? Jo ho tinc clar, perfils com els seus sempre els voldria tenir al meu costat.