Deporvillage és una empresa de naturalesa digital creada i crescuda a Manresa que ha assolit dimensions de gran companyia i projecció internacional. Preveu facturar enguany 180 milions i ocupa un centenar d’empleats. Tenir aquesta marca al parc tecnològic, avui anomenat Parc Central, és un actiu per a la ciutat i, sobretot, per al Parc. Li dona prestigi i credibilitat. A banda, la companyia paga un lloguer per un espai municipal que ara quedarà buit i paga els impostos municipals corresponents. Que una empresa així se’n vagi a Sant Fruitós no té cap importància per al conjunt del Bages, però la té per a Manresa, i és un símptoma d’un mal antic, conegut i gravíssim. El parc tecnològic es va començar a muntar el 2005 i avui, increïblement, no s’hi pot construir res perquè encara hi ha una parcel·lació urbanística pendent. L’edifici Impuls ha costat una fortuna i avui no pot donar solucions de creixement a una empresa manresana de les que totes les ciutats volen atreure i que s’hi voldria quedar. I l’Ajuntament, amb anys de fracàs acumulats, no té alternatives. L’única resposta és treure-hi ferro. N’hi ha per fer-s’ho mirar.