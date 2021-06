Una reunió d’urgència dimarts al vespre que va aplegar el govern de Berga, els partits polítics i representants de les comparses va decidir que la desfilada de la imatgeria prevista per a dijous no es faria, decisió que es va anunciar ahir al matí, just el dia abans de la celebració de l’activitat. Abans, el govern municipal de CUP i ERC ja havia fet marxa enrere de l’acte que inicialment havia previst -amb el públic en moviment- i l’havia substituït pel que ahir va quedar anul·lat per no incomplir les indicacions de la Generalitat. Finalment, no hi haurà cap versió del que es podria anomenar una ‘Patum de consolació. El govern municipal va protestar perquè la Generalitat no li va permetre fer el que volia i, finalment, ha considerat que no era prudent fer el que sí que li semblava que es podia fer. És possible que sigui així. És possible que no sigui realista pensar que no hi hauria hagut grups que s’haguessin llançat a fer Patum pel seu compte. Però, en tot cas, la cerimònia de confusió creada pel govern és apoteòsica i s’afegeix a la proposta fallida de Patum fora de temps. La volatilitat d’aquest govern és inquietant.