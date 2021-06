Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal del Bages van presentar ahir, acompanyats per gairebé totes les organitzacions empresarials de la comarca, un programa que, sota el seu impuls, pretén ajudar les empreses a avançar en el terreny de l’automoció sostenible, un sector directament lligat al teixit econòmic d’una comarca en la qual la indústria auxiliar de l’automòbil té un pes molt important. Les accions previstes per BTT, que així es diu el programa, inclouen les habituals prospeccions diagnòstiques i analítiques, però el que realment té interès és que disposa de 540.000 euros destinats a la formació en els aspectes més avançats de la indústria del sector, des del coneixement TIC fins a la logística o els nous perfils laborals. És una línia de treball molt positiva que, tanmateix, caldrà que arribi de debò a les empreses que en poden treure rendiment; sovint els fons disponibles acaben no resultant útils perquè les empreses no en coneixen l’existència o perquè no troben la manera de treure’n rendiment en la pràctica. Aquest és el punt en què el nou BTT ha de demostrar que realment és capaç d’ajudar.