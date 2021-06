M’agradaria compartir-te una sensació que tinc últimament i és que parlar de diversitat en qualsevol conversa acaba conduint a no fer res més que construir una persona nova i estranya, parlar d’un «altre» que no té res a veure amb un «nosaltres».

Ja pots estar a la fruiteria com al gimnàs que en la majoria dels casos, quan parlem de persones amb diversitat funcional, acabem parlant de tot menys de persones. «Elles» i «ells», que no són com «nosaltres», són els diferents; «elles» i «ells», que són els «altres», són desiguals.

Puc entendre que el desconeixement ens empenyi a mirar sempre des de la mateixa òptica i que les limitacions que ens sembla veure en algú ens facin fer una associació entre aquestes i les seves presumptes capacitats (o discapacitats). Però aquesta associació està esbiaixada per la nostra manera de mirar i la bona notícia és que sempre hi ha una manera diferent de mirar. Sempre podem tornar a començar i aprendre a construir de nou les nostres percepcions.

Penso que ens cal tenir en compte que quan s’etiqueta un grup social amb una paraula més o menys afortunada, s’acaba reduint la diversitat d’un conjunt de persones a una sola característica que les identifica com a grup. Gran error, perquè, no t’has preguntat mai què podem dir més sobre la diversitat sinó que, de fet, hi ha diversitat a tot arreu?

Jo escullo i prefereixo no posar etiquetes a les persones i no estigmatitzar a ningú. Jo escullo i prefereixo no classificar a les persones en categories i no decidir qui pot fer i qui no pot fer alguna cosa.

Jo escullo que els moments compartits amb persones amb alguna discapacitat em serveixin per redefinir moltes de les coses que donava per suposat i així poder donar-hi la importància que tenen. Escullo saber estar en els problemes o en les dificultats per pensar-les d’una altra manera i poder canviar i transformar tot el que ja no serveix.

I per acabar, et pregunto: i tu, què esculls?