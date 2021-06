AManresa tot és més difícil. És petita per competir amb les ciutats grans, però és massa gran per tenir futur si s’emmiralla en les petites. Juga per mantenir-se a primera divisió disposant d’un capital institucional de segona (un ajuntament empobrit i mitja vegueria acomplexada) i d’un capital social descendit. O sigui que sí: aquí, tot costa més. S’ha de dir. Però això no és tot.

Setze anys després del solemne naixement del Parc Tecnològic, ara dit Parc Central, el panorama sembla el 2 a 8 del Barça a Lisboa. Hi ha el CTM, sí, però aquest ja el teníem. I hi ha l’edifici Impuls, inacabat, que l’Ajuntament tot just està pagant després d’haver hagut de tornar unes subvencions incloses en un pla econòmic delirant. La societat PTB, promotora del complex i tan elogiada com a exemple d’enginyeria publicoprivada, s’ha arruïnat i ja no existeix; els terrenys han anat a parar a mans de Tous, Ajuntament, Aigües i Incasòl, però estan pendents d’una reparcel·lació que porta anys de retard, de manera que, ara mateix, no s’hi pot construir res ni s’hi pot instal·lar ningú. Si Google embogís i vingués a muntar-hi el seu quarter general, se li hauria de dir que ui, quin greu, tornin un altre dia que ara no ens va bé. A Macsa i Raymond ja els ho van dir. En aquest context, Deporvillage, la segona empresa de la ciutat amb més facturació, una companyia digital que qualsevol parc cobejaria, deixa l’edifici Impuls i se’n va a Sant Fruitós perquè a Manresa no pot créixer com li convindria. El trasllat no tindrà cap efecte en l’economia del Bages, però és un fracàs per a Manresa i per al parc, i donar a les empreses l’ocasió per anar-se’n a Sant Cugat és molt mala política.

Que passi tot això no és només culpa de les circumstàncies. Per trobar-se així després de setze anys ha calgut molta incompetència i grans dosis de desídia. El parc va néixer amb les millors intencions, però es va sentenciar ell mateix en començar a caminar massa tard. El van endarrerir els egos dels polítics, la miopia dels tècnics, les visions de campanar i les al·lucinacions de grans cervells de la societat civil. Després va venir la falta de lideratge dels successius governs, la indiferència de les oposicions i la mítica burocràcia soviètica dels serveis d’Urbanisme de Manresa; tot, amb l’absentisme reincident de la Generalitat mentre l’estat rescatava bancs i autopistes fallides. O sigui que molts dels mals endèmics de Manresa han hagut de treballar a fons per fer que, en setze anys, s’hagi avançat tan poc. I el més manresà de tot: no passa res, no n’hi ha per a tant, i anar fent.