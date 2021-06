L’assemblea del Consell d’Europa, organització defensora dels drets humans de la qual forma part l’Estat espanyol, votarà una proposta de resolució sobre els presos i exiliats del procés. Els governs espanyol i català, tots dos, diuen que els dona la raó; com que no pot ser, heus aquí el que recomana la proposta, i jutginho vostès: «Reformar les disposicions penals sobre rebel·lió i sedició de manera que no es puguin interpretar per revocar la despenalització del referèndum il·legal, o conduir a sancions desproporcionades per transgressions no violentes. Considerar indultar o alliberar els polítics catalans condemnats pel seu paper en l’organització del referèndum inconstitucional d’octubre del 2017 i les manifestacions pacífiques relacionades, i abandonar els procediments d’extradició contra els polítics catalans residents a l’estranger buscats pels mateixos motius. Retirar els processos restants dels càrrecs inferiors implicats en el referèndum inconstitucional del 2017 i abstenir-se de sancionar els successors dels polítics empresonats per accions simbòliques que només expressessin solidaritat amb els detinguts. Garantir que la responsabilitat penal per apropiació indeguda de fons públics s’apliqui només quan es puguin establir pèrdues reals quantificades al pressupost o als actius de l’Estat. Abstenir-se d’exigir als polítics catalans presos que reneguin de les seves profundes opinions polítiques a canvi d’un règim penitenciari més favorable o una possibilitat d’indult; no obstant això, se’ls pot exigir que es comprometin a perseguir els seus objectius polítics sense recórrer a mitjans il·legals. Iniciar un diàleg obert i constructiu amb totes les forces polítiques de Catalunya, incloses aquelles que s’oposen a la independència, per reforçar la qualitat de la democràcia espanyola, un dels Estats més antics d’Europa, mitjançant l’autoritat de l’estat de dret, el bon govern i el respecte total dels drets humans, sense recórrer al dret penal, però respectant plenament l’ordre constitucional d’Espanya».