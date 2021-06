El Museu del Barroc de Catalunya, un nou espai que conviurà a l’antic col·legi de Sant Ignasi de Manresa amb el ja existent Museu Comarcal, és la inversió cultural més important que s’ha realitzat en anys a Manresa. Per a la ciutat ha de ser un salt endavant. Juntament amb l’edifici, cal concebre com serà el seu interior, cosa que es fa en l’anomenat projecte museístic. En aquest document es concep el discurs, el que s’explica a través de les obres exposades, i com s’explica. És una peça clau. La selecció de l’empresa encarregada del projecte ha estat impugnada per una altra de les aspirants amb arguments que semblen consistents. Això no significa que tingui raó. Tanmateix, el fet que el govern municipal d’ERC i JxManresa no vulgui entrar a rebatre els arguments de la impugnació, i que es limiti a al·legar que el recurs ha estat presentat fora de termini (cosa que també pot ser discutible) no ajuda a afermar la idea que el concurs ha estat impecable i que, per tant, el projecte serà el millor possible, cosa que caldria garantir. L’Ajuntament hauria d’esvair dubtes i demostrar que la seva posició és sòlida. Altrament, pot semblar el contrari.