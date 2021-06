Segons la Real Academia Española de la Lengua, el verb indultar vol dir: «Perdonar algú totalment o parcialment la pena que té imposada, o commutar-la per una altra de menys greu».

Segons l’Acadèmia de la Veu del Carrer, el verb indultar vol dir: «Perdonar algú totalment o parcialment la pena que té imposada segons quina sigui la seva ideologia política». Aquesta segona definició és compartida per moltes persones.

«Indultar», un verb que es conjuga segons conveniències polítiques. A Espanya, entre els anys 1996 i 2020 es van concedir 10.652 indults. El seus beneficiaris : polítics, militars, policies, banquers, empresaris... A la «fiesta nacional» fins i tot, alguns toros són indultats .

Fa uns quants anys, uns militars van protagonitzar un cop d’Estat. Van amenaçar i disparar les seves armes, van retenir als diputats/des als escons del Congrés, van segrestar la democràcia, i vet aquí el resultat: uns quants militars no van ser jutjats, alguns van ser absolts, a uns altres se’ls va rebaixar la condemna, i per acabar d’endolcir el pastís colpista es va concedir algun que altre indult.

Fa pocs anys, uns polítics que van decidir posar unes urnes democràtiques per conèixer l’opinió dels ciutadans/es de Catalunya, van ser jutjats, condemnats i empresonats. I uns activistes socials que pacíficament van voler exercir els seus drets democràtics de llibertat d’expressió i mobilització, van ser jutjats, condemnats i empresonats.

En el seu dia, quan es van concedir les mesures de gràcia als militars colpistes, el Partit Popular va callar. Ara, quan es tracta d’indultar als empresonats/des catalans, el PP ràpidament s’ha bellugat per impedir la seva llibertat. Els seus confrares de Ciutadans i Vox també s’han afegit al patriòtic sarau. I com era d’esperar, han reaparegut a l’escenari mediàtic els altres salvadors de la pàtria : prominents intel·lectuals, camaleònics trànsfugues, mòmies polítiques, tertulians setciències, etc. Tots ben agermanats per emprendre una nova croada contra els blasfems independentistes.

Per cert, Felipe González i Alfonso Guerra que s’oposen a l’indult dels pacífics polítics, quan governaven van indultar a un parell de militars colpistes, el capità Vicente Gómez i el general Alfonso Armada.

Seguint l’actualitat, m’he assabentat d’una nova fórmula jurídica: «L’indult reversible». Ara, el govern, per apaivagar els ànims dels enfurismats patriotes, està estudiant oferir aquesta «clemència light» als empresonats/des. Consultat el diccionari, l’adjectiu «reversible» vol dir «que pot tornar a un estat o condició anterior». És a dir, en llenguatge polític: «Compte !, si no feu bondat tornareu a tastar el menú penitenciari de Lledoners, Puig de les Basses i Wad Ras».

Una comparació odiosa: el Tribunal Suprem, per unanimitat, va emetre un informe favorable per indultar el general Alfonso Armada, condemnat per un delicte de rebel·lió militar en el cop d’Estat. Ara, també per unanimitat, el Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable per indultar a uns pacífics demòcrates.