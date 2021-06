Un accident mortal esdevingut l’any 2010 en un punt de la variant de Manresa que ja tenia un trist historial va impulsar la creació de la plataforma No + Punts Negres, que va recollir 28.000 signatures demanant solucions per als nombrosos i tràgics accidents que es produïen a la C-55. 28.000 signatures van ser un veritable toc d’atenció. El juny del 2011 la plataforma No Més Morts en va prendre el relleu, ara fa deu anys justos. En tot aquest temps, la pressió política sobre el Govern ha estat tan peremptòria que els polítics es van proposar que els deixessin de tirar víctimes a la cara, i ho han aconseguit. En aquest temps, el tram del sud del Bages de la C-55, on es comptabilitzava cada any una veritable carnisseria, ha sofert una transformació profunda que ha reduït gairebé a zero les víctimes mortals. Cal celebrar-ho molt. Però el preu que s’ha pagat és que la C-55 ha deixat de ser una carretera digna d’aquest nom. És un artefacte, una ratera, una trampa on els conductors poden quedar atrapats de cop o ser multats per un radar bo i circulant a una velocitat modesta. El que cal ara, deu anys després, és una carretera digna, simplement decent.