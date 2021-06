Les famílies Badias i Vila Roca volem agrair públicament el tracte humà, d’acompanyament i de suport que hem rebut per part de tot el personal mèdic i d’infermeria davant d’una situació límit i de pèrdua de la nostra estimada Isabel, internada a l’UCI d’aquest hospital. Malgrat el trist desenllaç que no esperàvem, la seva actitud va ser de sensibilitat i cura per poder-nos acomiadar d’ella.