Va morir ofegat quan la policia el va emmanillar. Els agents van aturar un individu que, en veure’s sorprès, va intentar fugir amb tanta poca traça que va caure, així que la policia que s’hi havia desplaçat ho va tenir fàcil per retenir-lo. Segons el relat dels agents, l’home va respondre violentament i per aquest motiu el van reduir tot immobilitzant-lo, i la víctima va acabar morint per insuficiència respiratòria. No, no és la consecució de l’esdeveniment que va desembocar en la mort de l’afroamericà George Floyd a la ciutat nord-americana de Minneapolis, començant així una onada de protestes per denunciar els excessos policials contra la població negra als EUA, sinó que són un fets que van tenir lloc a la Catalunya Central, concretament en un polígon de Sant Esteve Sesrovires l’any 2014. Una patrulla de la Policia Local del municipi s’hi va desplaçar després de ser alertada que un sospitós rondava per la zona industrial. Dijous va tenir lloc el judici contra el policia acusat de provocar la mort de l’individu i s’afronta a una pena d’entre dos i quatre anys de presó per homicidi imprudent. La notícia ha passat molt desapercebuda, a diferència de la de George Foyd, que va tenir molta repercussió perquè la mort de l’afroamericà s’emmarca en el profund malestar de la violència policial contra la població negra, que ha decidit accentuar i endurir les protestes després d’un tracte discriminatori històric als Estats Units. En el cas català, el jutge haurà de decidir, després d’escoltar tots els implicats i els forenses, que van explicar que la víctima tenia lesions a diferents parts del cos, si el policia és culpable. Tot i que aquesta mort a Sant Esteve Sesrovires ha tingut poc ressò, això no treu que de forma preocupant tenen lloc a Catalunya fets que embruten la imatge dels cossos policials. Potser seria injust acusar tot el cos dels Mossos d’Esquadra de racista per fets com els que va tenir lloc a la població bagenca de Sant Feliu Sasserra, quan agents de la policia catalana van agredir, amenaçar i insultar un jove negre, que va haver de sentir atemorit com li deien «mico». Potser tampoc és just titllar tota la Policia Nacional de xenòfoba després de les denúncies d’agressions a immigrants reclosos al Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona. Els responsables dels cossos policials parlen de fets puntuals i asseguren que respecten tots els ciutadans i no hi ha tracte discriminatori. Però a vegades transcendeixen fets greus que posen en dubte que tots els agents actuïn sense excedir-se i que el racisme sigui minoritari entre els policies.