El juliol del 2018 iniciava la trajectòria que m’ha portat durant pràcticament tres anys al capdavant de la present Delegació Territorial del Govern. Ho feia amb esperit crític, amb entusiasme, amb voluntat de canvi, amb fermesa, amb vocació de millora, amb ànim de transformació i amb el bagatge i feina feta que recollia de les meves antecessores. Cert és que la irrupció de la covid-19 ha intercedit negativament, ja no només en els objectius prefixats i en els resultats esperats, sinó també en el conjunt de les nostres vides. No obstant això, ens hem de sentir satisfetes i orgulloses del treball que entre totes les agents actuants, tant públiques com comunitàries, hem entreteixit amb finalitat de servei públic des d’una doble òptica: de gestió i política.

La Catalunya Central és un territori divers, amb els seus punts en comú, les seves fortaleses i les seves particularitats que li aporten aquella genuïnitat i potencial tan necessaris. Una gran riquesa municipal; un fort teixit econòmic i productiu; un sector social, cooperatiu i solidari envejable; un associacionisme admirable. La Catalunya Central és font de dinamisme, de sinergies i de grans oportunitats a bastir i concretar, permanentment i amb caràcter multidimensional, des d’una necessària i obligada perspectiva i lògica participada i participativa.

Ple convenciment d’haver sabut dotar de caràcter i direcció encertada a les diferents accions, programes i polítiques públiques prefixades a tall d’objectius operatius. Amb una detallada descripció, diagnosi i anàlisi prèvies del territori i del seu conjunt d’agents, hem estat capaces d’aportar les necessàries, que no suficients, millores en l’organització i el desplegament del Govern a la Catalunya Central, a través de la fórmula de la desconcentració, tant qualitativament com quantitativa, en favor del territori i de la seva bona gent. I sempre amb la mirada fixada en la millora de l’eficiència en la gestió, així com també en captar oportunitats pel territori, exercint una política positivista, defugint certs rols de la vella política, amb ferma funció facilitadora i instrumental, sabent donar resposta a les necessitats emergents. Ni ha estat feina fàcil, ni tan sols completada. Ens manca incidir encara més en l’enfortiment del nostre àmbit veguerial, i fer-ho sense renunciar al fet de vetllar per una major cohesió i identificació territorial. Pas d’obligat compliment per encarar, reforçar, reactivar i, si cal, esmenar processos, relacions i espais. La Catalunya Central s’ho val. L’Alta Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès s’ho mereixen. Amb la deguda dosi de flexibilitat i adaptabilitat a la conjunturalitat, per aportar a la Catalunya Central la major rellevància i pes específic en el conjunt del país.

Ser el Govern a la Catalunya Central ha de ser consigna, ara i sempre, per a la present Delegació, en tot moment de la mà del conjunt de l’executiu, amb la col·laboració, coordinació i cooperació de la resta d’administracions, distints sectors i conjunt de la ciutadania. Permeteu-me aquí un agraïment i felicitació corresponsable a tot l’equip de la Delegació, que sempre ha estat al meu costat.

Acabem una legislatura i malauradament no podré continuar encapçalant la millora palpable que ha de continuar experimentant la Catalunya Central. Però iniciem un nou mandat, basat en un acord de Govern que fixa estratègies, remarca i ordena prioritats programàtiques sectorials. I que es fa valedor de la garantia, defensa i impuls de la cohesió social, territorial i democràtica; l’estat del benestar, la bona governança i, operativament, ho fa amb una estructura repensada i basada en la coordinació i l’acompliment de tots i cada un dels objectius marcats. En aquest nou mandat, també, la Catalunya Central ha de jugar un paper de primer ordre.

Agraïment a totes i cada una que heu contribuït a consolidar i potenciar una millora en el Govern de la Generalitat en el marc de la Catalunya Central aquests darrers anys. Ens calem totes, ara i sempre. Molt bona sort i molts encerts en la difícil i honorable tasca de construir la Catalunya Central que totes anhelem.