L’abril del 2009, una trentena de veïns de l’acabat d’urbanitzar carrer d’Alfons XII es van aplegar al vial amb la intenció d’expressar la seva indignació per com havia quedat. Entre d’altres, persones d’edat avançada que residien a la banda dreta en sentit baixada es van queixar que el paviment a base de llambordins era massa irregular. Parlaven de caigudes i de talons trencats. L’Ajuntament, per boca de la que aleshores era la regidora d’Urbanisme, els va retreure que els temes controvertits no arribessin a la comissió de seguiment.

Dotze anys després, en la sessió informativa celebrada fa un parell de setmanes per tractar el canvi de nom del carrer -d’Alfons XII a passeig de la República-, com si el temps no hagués passat, quan es va donar la paraula als veïns convocats, només els va faltar abraonar-se damunt l’alcalde. Amb més i menys fortuna pel que fa a les formes, es van disparar els retrets a tort i a dret pel fet que l’Ajuntament destini esforços a un canvi de nom i hagi permès que alguns problemes s’hagin solidificat, com el ciment armat. Els veïns van parlar d’un parell de persones que havien caigut al vial per culpa dels esmentats llambordins i n’havien resultat amb el nas trencat, i dels problemes dels avis que van amb bastó, perquè els queda travat al terra i els provoca caigudes.

No va ser l’únic que van denunciar després de dotze anys. També van parlar de deficiències en la il·luminació, perquè la claror que ofereixen els fanals amb forma de lletra ela capgirada és insuficient. A banda, es van entretenir una bona estona a descriure els problemes d’inseguretat que hi generen una colla de bevedors. Una veïna fins va explicar que en una baralla amb navalles una d’elles havia saltat pels aires i no va anar a parar a un veí que passava per allà de miracle, perquè va tenir reflexos i la va rebutjar.

Enmig del malestar evident, el canvi de nom va quedar en un cinquè pla. Si algú en va parlar va ser per celebrar el relleu, tot i que també hi ha qui va reclamar que, si tant es vol posar el nom del passeig de la República, podria substituir el nom de la plaça d’Espanya, on hi ha molts menys veïns i negocis afectats pel canvi de nomenclatura.

La solució aportada per l’alcalde a l’ira del veïnat va ser l’anunci de la creació d’una comissió veïns-Ajuntament per parlar-ne. Recordeu aquest escrit i aquesta data: 13 de juny del 2021. No sigui que d’aquí a dotze anys més es torni a parlar de nassos trencats i de ganivets al vial manresà i calgui crear de nou una comissió per solucionar-ho. Això sí, el nom ja estarà canviat.