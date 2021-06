El nomenament de David Rodríguez com a secretari d’Administracions Locals de la Generalitat suposarà el seu relleu a l’alcaldia de Solsona i el nomenament, per primer com a la història, d’una dona com a màxima autoritat local. Judit Gisbert, de 45 anys, independent elegida a la llista d’ERC, serà nomenada el setembre amb els vots del grup republicà, que garanteix amb la seva majoria absoluta que la decisió anunciada ahir serà posada en pràctica. Es tracta d’un moviment renovador no només pel gènere de la regidora assenyalada sinó pel fet que es tracta d’una persona que no té carnet del partit i que fa dos anys, quan es va incorporar a la llista d’ERC, no tenia cap experiència política prèvia. Titulada en Dietètica i Alimentació i empleada en una farmàcia, Gisbert tindrà dedicació exclusiva i portarà a les seves espatlles el pes principal de la governació d’una capital de comarca. Serà la segona de la Catalunya Central amb una dona al capdavant. Després de la llarga i estable etapa de David Rodríguez, és el moment que es noti que arriba aire nou.