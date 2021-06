Resulta que ens foten una pujada de llum i la solució de govern és la recomanació del seu consum en horaris pràcticament impossibles. La llum al maig de l’2021 ja era un 45% més cara que un any abans per aquesta mateixa data. En 6 anys, hem passat de pagar uns 55 € de mitjana al mes a més de 80 €. El cop de tarifa implica un nou augment de no menys d’un 21%. Un escàndol. Per això és imprescindible que la societat recuperi el control sobre els seus recursos. Perquè guanyar en democràcia implica prendre mesures decidides de control de les elèctriques i el seu model depredador de negoci. Cal construir de baix a dalt el canvi energètic que el planeta i la nostra salut en tots els sentits exigeixen. Hem de fer públiques les elèctriques regalades per Felipe González i José M. Aznar, recuperar-les així per als comú del poble , a l’hora de gestionar a partir dels barris, les comunitats i les petites ciutats l’energia. La barbaritat de tarifa de l’1 de juny ens ha deixat a tots tremolant, famílies mirant el comptador de reüll. Famílies memoritzen els trams impossibles en què convé planxar, coure o posar la rentadora. No és per a menys. El grapat de cognoms il·lustres i de comissionistes polítics , que controlen en règim de segrest monopolístic un bé tan essencial com l’energia i decideixen quanta, on i com es produeix, imposen la seva voluntat sobre tota la societat i això és vergonyós per una democràcia que es digui real i del poble. A mitjan febrer d’aquest any vam poder conèixer que Endesa va guanyar 1.394 milions d’euros el 2020, vuit vegades més que el 2019, o que Iberdrola va tenir uns guanys rècord de 3.610 milions. El sistema resulta llaminer per als de sempre. No els interessa ni volen canvis. És evident cal una profunda reforma de sistema de generació, comercialització i distribució d’energia, que ha de ser sostenible, accessible i assequible per a la majoria de la societat. El govern ha optat per traslladar i rentar-se tota la responsabilitat d’aquest canvi als estalvis que pugui fer la ciutadania. És trist el govern s’ha plegat a les elèctriques una vegada mes. El poden disfressar de verd com vulguin. El pacte de govern de 2019 entre PSOE i Unides Podem parlava d’una tímida reforma que perseguia introduir modificacions tarifàries. Aquestes implicaven, d’haver-se dut a terme, un preu més baix per als primers quilowatts, el que significava un estalvi per a les persones amb menys ingressos. Ara sembla just el contrari. És necessari un control democràtic de l’energia. Cal situar en l’esfera del debat públic quina energia produïm, perquè la produïm i per a qui. Aquestes decisions no poden estar allunyades de la majoria, sinó que han de ser objecte de consens social i supeditar-se a l’interès de la majoria. Aquestes qüestions s’engloben dins del concepte de sobirania energètica, entès com la capacitat dels pobles per decidir sobre l’energia en totes les seves fases, sense afectacions negatives a altres pobles. Així com entendre l’energia com un Dret Humà, i no com un bé d’interès econòmic general i privatitzat, susceptible de ser mercadejat. En definitiva cal un profund canvi social, que implica un fort moviment i reassignació de recursos, de construir un model energètic al servei de les persones i no al servei del gran capital com ara. Així com d’un decreixement, que si es vol que sigui just i democràtic, només pot venir de manera planificada i no es pot deixar de cap manera a les mans del mercat i el capital. Cal dir obertament que per a poder fer una veritable transició energètica justa, el que ens cal és un control social i planificat de l’energia, o en altres paraules, el que ens cal és llençar a les escombraries el capitalisme i girar cap al socialisme.