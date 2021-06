Vivim en una societat dividida en dues maneres de fer. La de les persones que necessiten les coses fetes ja, les que no volen perdre ni un minut; i les parsimonioses, aquelles que acaben de menjar les últimes, les que no entreguen mai la feina i les que per dir d’acord, t’envien àudios de quatre minuts. És per això que els responsables de WhatsApp, amb dos dits de front, ja permeten reproduir els missatges de veu a doble velocitat. Ara bé, la parsimònia que està mostrant l’Ajuntament de Manresa a l’hora d’endreçar l’entorn de la Cova de Sant Ignasi és preocupant i un punt exasperant.

Fa uns dies, l’exregidora Núria Sensat feia notar en un article que Manresa té autoestima, però li falta ambició. El cas de la Cova n’és un exemple: la ciutat és conscient que en l’efemèride de Manresa 2022 té l’oportunitat perfecte per dir al món que sí, que el llegat ignasià és una joia digne de veure. Una excusa que caldrà veure si realment serveix d’esquer i permet posar més etiquetes a la ciutat del bàsquet i els Tous. I, innegablement, de feina se n’ha fet: s’està vestint un programa d’actes extens, s’està intentant convèncer el Papa perquè vingui i des de la Cova mateix s’ha fet un esforç de posada al dia important, amb projectes com els mosaics fets per Marko Rupnik, la construcció del nou oratori o les dues sales museïtzades. Però, i l’ambició del consistori?

Ja fa sis anys de l’última millora a l’entorn del santuari i aleshores, el 2015, l’Ajuntament va informar que es tractava d’un primer pas a l’espera de poder fer una millora més ambiciosa més endavant per endreçar el sector a nivell urbanístic i de mobilitat. La zona d’aparcament de la Cova és petita i se sol omplir, els conductors d’autocars també disposen de poques places i suen per arribar-hi i maniobrar-hi. La imatge que ofereix l’epicentre de la Manresa 2022 no té res a veure amb l’entorn ordenat de la Seu, on sí que s’ha treballat.

I no tot és turisme. El projecte urbanístic per fer accessible la Cova i integrar-la de forma pacífica amb la trama urbana del Passeig del Riu i el sector de les Escodines i Santa Clara -el llegat real que la Manresa 2022 hauria de deixar als manresans-, si és que existeix, haurà de fer-se a corre-cuita, prement el botó de doble velocitat inventat per WhatsApp. Però a sis mesos per entrar a l’any de la Manresa 2022, on la Cova serà la pedra angular, més que millores urbanístiques tot apunta que el consistori es limitarà a fer petites intervencions per ordenar la mobilitat per accedir al santuari.