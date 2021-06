En l’actual paradigma d’atenció en salut mental, la incorporació de la veu de les persones afectades, en el seu procés terapèutic, són factors clau. Un aspecte que té a veure amb la informació dels diagnòstics, les diferents opcions terapèutiques, l’acompanyament a les persones en els processos de malaltia s’han anat incorporar en la pràctica assistencial habitual.

En salut mental, el concepte de «recovery», una paraula anglesa que aquí s’ha traduït com la «recuperació», ja que aquest concepte és el que marca la pauta en l’atenció a les malalties habitualment més greus i d’evolució crònica en el camp psiquiàtric. El concepte de recuperació es basa en uns principis que, entre d’altres, són: la persona com a centre d’atenció i aquesta construeix el seu projecte de vida, independentment de l’evolució dels seus símptomes o problemes.

A la vegada, el focus de recuperació no està en la patologia, les malalties i els símptomes i se centra en la salut, l’empoderament de la persona i el seu benestar, aquest enfocament ajuda a tenir esperança, fonamental per a la recuperació i amb esperança, la persona, l’experimenta que pren un major control sobre la seva vida i percep com ho fan els altres i no se sent diferent dels altres.

Tota aquesta llarga introducció té a veure amb el fet que la Fundació Althaia, la Fundació Osonament i la Càtedra de Salut Mental de la UVIC-UCC han obtingut l’accèssit al primer premi en la categoria de Càtedres del Foro Afectivo Efectivo, el premi és per un treball realitzat en aquest concepte de recuperació, un premi que valora la tasca que les dues institucions assistencials, Althaia i Osonament, van realitzant fa anys. I un treball que sense la sensibilitat cap a les persones ateses, una actitud i un compromís amb la humanització dels tractaments no es podia portar a terme. Per tal de resumir, es va formar, a l’inici, un grup de persones amb patologia mental en el coneixement de les malalties, en l’enfortiment de les relacions, a donar suport als companys, en el maneig i control de les emocions..., en tot allò que es fa necessari per ajudar i donar suport a companys malalts. O, com diu un «pope» de la recuperació, «a aquelles persones que han aconseguit un diagnòstic de salut mental».

Fins aquí, res que altres centres no hagin intentat, que tampoc són tants, el valor del treball és que les persones formades durant uns sis mesos es van incorporar, amb una remuneració econòmica, amb una dedicació horària molt limitada, als equips assistencials; sense una actitud d’igualtat, això no es podia realitzar, aquest és un dels objectius del Pla d’Acció en Salut Mental de l’OMS, passar de la formació teòrica a la implementació assistencial, una experiència única a l’Estat, i que tampoc s’hauria pogut fer sense una subvenció de la Fundació La Caixa.

El suport dels companys és fonamental per a la recuperació de les persones, i la seva acceptació com a iguals, una mostra d’una societat solidària i comprensiva. El Bages i Osona com a referents.