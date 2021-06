Quan es reunirà el Patronat d’Althaia? Aquesta és la pregunta que des del desembre del 2020 estem realitzant a l’alcalde de la nostra ciutat i que, fins avui, s’ha negat a contestar. El passat mes de desembre es va aprovar la moció presentada per Fem Manresa que perseguia l’objectiu de garantir el dret a l’avortament a la Catalunya Central. Per contextualitzar, cal recordar que a Manresa només es pot interrompre voluntàriament l’embaràs farmacològicament fins a les 11 setmanes i que a l’Hospital Sant Joan de Déu no es realitzen avortaments quirúrgics sinó que es deriva a les persones gestants que volen interrompre el seu embaràs a clíniques privades de fora del territori, en la majoria de casos a Barcelona.

Ha estat el mateix orde religiós de Sant Joan de Déu qui ha reconegut públicament que en els «seus»centres no es realitza ni es realitzaran interrupcions voluntàries de l’embaràs. És a dir, reconeixen sense embuts que aquesta vulneració de drets al propi cos de les persones de la Catalunya Central ve motivada per motius religiosos. Aquest mateix orde religiós forma part del Patronat de la Fundació d’Althaia, que és l’òrgan de govern i del qual l’alcalde Marc Aloy és el president.

Des de Fem Manresa hem sol·licitat al Sr. Aloy que informi de quan serà la pròxima reunió del Patronat, que sabem que ha de tenir lloc aquest mes de juny, però l’alcalde s’ha negat a donar aquesta informació: no responent els correus electrònics que les regidores li hem enviat, negant-se a respondre la pregunta que li vam formular al ple del mes d’abril (arribant a afirmar que «vosaltres podeu fer les preguntes que vulgueu, jo responc allò que crec que he de respondre. I si vull no hi responc») i, fins i tot, amb l’únic objectiu de negar-nos aquesta informació, amagant aquesta reunió fins i tot de l’agenda pública de l’alcalde, a diferència del que havia passat amb les anteriors.

Des de Fem Manresa no comprenem aquesta protecció del Patronat d’Althaia, dels interessos de l’Església, sobretot perquè estem plenament convençudes que tant l’alcalde com la regidora de Feminismes i polítiques LGTBI, com tot el govern municipal estan plenament a favor de garantir el dret a l’avortament a la Catalunya Central. Aleshores, per què un alcalde d’ERC posa per davant els interessos d’un orde religiós enfront dels drets de les persones gestants de Manresa i territori? Des de quan els interessos institucionals són més importants que els drets de totes? Per què protegir el Patronat fins i tot arriscant-se a que s’acusi el govern de manca de transparència?

És per això que fem aquesta petició pública a l’alcalde Marc Aloy perquè ens respongui a la pregunta que li portem realitzant des del passat mes de desembre: que concreti el dia i l’hora de la reunió del Patronat, que ens respongui i demostri el seu ple compromís amb el moviment feminista i la lluita per garantir plenament el dret a l’avortament a la Catalunya Central.