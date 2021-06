El ramal de la línia de FGC a Manresa que va de Manresa Alta a Manresa Baixador porta tants anys integrat en la tram aurbana de Manresa que la ciutat s’hi han adaptat com si sempre hagués estat allà. La línia, que inicialment travessava mig Manresa, hi és des de finals del segle XIX, quan aquella part de la ciutat estava gairebé buida; Manresa Alta es va crear el 1924, també en el que llavors era una absoluta perifèria, i el Baixador es va crear el 1969, quan aquell sector era una part creixent de la trama urbana consolidada, però encara lluny del centre. La Manresa d’avui té molt poc a veure amb la de 1969, però la barrera física que crea el tren sempre ha estat allà, i per això no es fa estrany que en un xamfrà de la carretera de Santpedor hi hagi un carrer mort que no va enlloc, o que entre el Passeig i les Bases hi hagi un embut. El soterrament de la línia que FGC projecta acabaria amb tot això i permetria tenir a la superfície una ciutat més natural, més lògica, més com hauria estat si la via s’hagués retirat abans que la ciutat hagués d’amotllar-s’hi. Les imatges que publiquem avui mostren com seria. De fet, mostren com hauria de ser.