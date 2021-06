Ara fa deu anys, l’Ajuntament de Moià estava en fallida. La catastròfica i punible gestió de Josep Montràs no només en fa enfonsar les finances emprenent projectes insensats amb una manca de rigor financer que ratllava la caricatura; també va deixar l’Ajuntament trencat per una profunda divisió, amb litigis als tribunals i fortes dissensions personals. Quan Dionís Guiteras, d’ERC, va assolir l’alcaldia el 2011 el consistori tenia un pressupost de set milions d’euros i en devia 25,5. El nou govern va haver d’emprendre una operació de rescat intern que va obligar a demanar un crèdit per pagar proveïdors i a retallar serveis de forma dràstica. El poble va perdre la meitat de la seva Policia Local i la seva escola de música, entre altres serveis. Durant deu anys no hi ha hagut inversions, cosa que ha generat un endarreriment que tardarà a ser eixugat. Tanmateix, la política de rigor dels equips de Guiteras ha acabat donant fruit. Moià ja no té les finances intervingudes i torna a disposar dels seus propis diners. No hi ha millor exemple del mal que pot fer una política irresponsable, i del que pot arribar a costar redreçar-la.