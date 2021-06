La nova delegada del Govern a la Catalunya Central, l’osonenca Rosa Vestit, va escenificar ahir la presa de possessió del nou càrrec en un acte a la seu de la delegació al Palau Firal de Manresa, al costat de la delegada sortint, Alba Camps. Vestit rep una estructura administrativa sense poder polític i construïda a mitges. La millor prova de la seva falta de consistència és que inclou un terç de la comarca de l’Anoia –cosa exclosa expressament per la llei– que es manté com un territori inauditament indefinit sense que això sigui vist com un problema per a ningú, excepte per als afectats de l’Alta Segarra, naturalment. És així perquè el mapa de vegueries és un complement administratiu i res del que li passi no és gaire determinant. Vestit té el repte, precisament, de donar a aquest territori, amb el seu paper, el to polític que no ve donat pel propi sistema. La seva figura ha de ser alguna cosa més que l’acompanyant del conseller de visita, i la seva funció de mediació no ha de ser simplement una corretja de transmissió a les ordres de Barcelona i sense cap incidència. La suposada veu de la Catalunya Central al Govern no serveix de gran cosa si no és alta, clara i autònoma.