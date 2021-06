Diumenge passat, l’antic ninotaire d’aquesta casa, Manel Fontdevila, publicava al diari Ara unes vinyetes inspirades en el rodatge de Plácido a Manresa, amb motiu del centenari del naixement de Luis García Berlanga. En una d’elles, el dibuixant feia al·lusió a l’expressió «això sembla Can Berlanga», utilitzada segons sembla per la seva mare quan volia que el nen endrecés les joguines de l’habitació. Qualsevol que hagi vist alguna de les pel·lícules del director valencià entendrà el sentit de la comparació amb les situacions de caos característiques dels seus films. Tant si aquesta expressió és de collita pròpia de la mare del Manel com si no, la trobo tan gràfica i divertida que proposo als lectors de fer-se-la seva, alternant amb altres frases fetes equivalents. Massa sovint ens queixem de l’empobriment de la llengua i de la pèrdua de vocabulari, però alhora potser no som prou receptius a la capacitat creativa dels parlants, que d’una manera espontània i genuïna enriqueixen l’ús corrent de la llengua amb noves maneres de dir les coses. Aquesta setmana he sentit algú que, per dir que alguna cosa acabaria malament, és a dir, com el rosari de l’aurora, deia «això acabarà pitjor que un caixer automàtic», un servei ara mateix en recessió i qui sap si fins i tot en risc d’extinció. Fa un parell de dies, en una terrassa de cafè sento que algú diu: «Aquest estiu faré el maimó», a partir del significat originari de fer les coses amb una gran lentitud, ronsejant. I encara avui dos vells amics, retrobats al cap de temps en una botiga, s’han saludat amb un: «L’última vegada que ens vam veure encara plovia!». Dels refranys generats a partir de la pluja, us proposo de continuar parlant-ne la setmana vinent, si fa bo i no plou.