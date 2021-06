Com ens ha pogut passar per alt la notícia? Em costa. O potser perquè és una notícia de la qual ningú en vol parlar. Sobretot els interessats. Els protagonistes. Quan una ciutat triomfa i ho peta, s’ha de dir. I quan encapçala rànquings, encara més. I aquest és el cas. Resulta que, tatxan!: Manresa encapçala el rànquing de tot Espanya pel que fa a infidelitats! Ho trobo espectacular, i això que, ho deixo clar ja d’entrada, no hi tinc res a veure. El portal de cites Ashley Madison –líder indiscutible en cites i aventures secretes arreu del món– no sé de quina manera ha fet saber la llista de les ciutats de l’Estat d’on provenen els seus clients. I clientes. I la primera de la llista és Manresa. La capital del Bages ho està petant davant de tot. Darrere de Manresa hi ha... Barcelona, Lleó, Madrid, Granada... El portal menciona fins a 20 ciutats alegrement infidels. Que Manresa sigui la primera ciutat espanyola en cites i aventures secretes em duu a pensar que, des que vam guanyar la Copa o la lliga de bàsquet, no ho havíem petat tant i tant. Ara mateix som l’enveja llibertina de l’Estat. I tot gràcies a... gràcies a.... aquesta és la pega de la notícia, que no podem donar les gràcies a ningú perquè estic convençut que cap dels molts manresans i manresanes que han fet possible aquesta fita no tinguin ganes ni valor d’aixecar el dit i dir: jo! Alguns potser ara mateix m’estan llegint aquesta columna, patint per si abans d’arribar al final desvelaré algun detall que els posi en evidència. No pateixin. No tinc detalls. Ni un. De fet, no sé ni com és que el portal ha fet saber el nostre lideratge. Però tinc curiositat: Els infidels són més «elles» o «elles». I són infidels, amb qui? Amb gent de prop, amb gent de lluny o potser és que els manresans petem el rànquing perquè som infidels entre nosaltres? No sé si això fa pujar la tan buscada autoestima, però fa pujar la libido, segur. Des que va sortir la notícia, els meus amics de fora –els del Penedès sobretot– em miren amb uns altres ulls. Entre l’admiració i l’enveja i la desconfiança. Tot alhora. Els manresans, ara que se sap que som tan infidels, fem por. I enveja. I trobo que no deixa de ser curiós que aquest repunt d’infidelitat que catapulta la ciutat als llimbs de les ciutats top, passi just a les portes de la celebració de l’any ignasià el 2022, un tema tan auster i tan espiritual i tan poc donat a petar-ho en aquest sentit. Tot i que em diuen historiadors seriosos que han estudiat el tema i la figura, que el tal Ignasi també ho petava prou en el seu entorn social a la seva època. Això sí, tot, abans de la seva conversió espiritual. Ves que el lema del portal de cites «la vida és curta, tingues una aventura» no fos també una frase predilecta del nostre sant de capçalera. Manresans, manresanes, que callats que us ho teníeu...