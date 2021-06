La repressió que estan rebent els presos polítics, exiliats i la societat civil pels fets de l’1 d’octubre són una violació en tota regla a la llibertat d´expressió i dret a la manifestació.

Sense cap mena de dubte l’amnistia ha de ser la solució a aquests empresonaments, però com que no se la veu ni se l’espera, si som pragmàtics i ens posem a la pell dels presos i preses i les seves famílies, l’indult pot apaivagar en certa manera l’acció judicial però en cap cas serà la solució a tot el dolor que han patit.

Les condemnes de presó i privació de llibertat pels fets de l’1 d’octubre i posteriors per no fer res no s’entenen, i dic no fer res perquè no es va complir el compromís de fer efectiu el mandat de les urnes ni tampoc el programa electoral, dit d’una altra manera, ni estructures d’estat, ni proclamació de la independència que els 2.044.038 catalans i catalanes van avalar afirmativament amb el seu vot, defensant les urnes amb el seu cos, rebent garrotades i alguns acabant immersos en processos judicials i fins i tot condemnats a penes de presó.

Ni oblit ni perdó, una dita escoltada moltes vegades i que s’ha de mantenir ferma cap als diferents governs de l´estat espanyol opressor, violent i manipulador.

Ni oblit ni perdó a tot un govern de la Generalitat de Catalunya i càrrecs de confiança que va enganyar a tot un poble l’1 d´octubre (2.044.038 catalans i catalanes) no donant compliment al mandat de les urnes i el més greu de tot, no donant cap tipus d’explicació pública i oficial del perquè d’aquella reculada que ens ha portat a un carreró sense sortida, fragmentació i desànim del moviment independentista i a una situació de Catalunya molt pitjor de la que estàvem.

Com a independentista de soca-rel, llibertat, presos i preses polítics pel fet de no fer res sí, inhabilitació de càrrec públic pel fet d’enganyar el poble català, també!

Prou d’enganys, subterfugis i marejar la perdiu, necessitem un govern de la Generalitat que ens miri als ulls i ens digui què vol fer realment i què farà aquesta legislatura pel que fa a la proclamació de la independència i les estructures d’estat catalanes, i si és no fer res, que és el més probable, que també ho diguin i que es dediquin a arreglar el que han trinxat amb la seva incompetència i manca de compromís amb el poble i els seus programes electorals.

Seria imperdonable un segon engany i frustració als Catalans i Catalanes independentistes.