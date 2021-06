Un estudi de l’Ajuntament de Manresa sobre on volen viure les persones grans aporta dades que són reveladores en un moment en què la covid ha posat a sobre la taula un debat sobre si la residència convencional és el millor model. Els enquestats deixen molt clar que el que volen els usuaris no és, molt majoritàriament, una plaça de residència. Per àmplia majoria es decanten per diferents tipus d’habitatge tutelat o assistit, i també hi ha un percentatge molt considerable que el que demana és ajuda per poder continuar a casa seva. Amb l’allargament de l’esperança de vida, la vellesa ja no és una fase de la vida, sinó dues o tres. I pot caldre més d’una opció habitacional per poder transitar-hi de forma òptima. La residència per persones amb gran dependència és imprescindible, i la seva mancança és el que més greument trenca vida i famílies, però abans d’arribar a aquest punt hi ha altres fases que poden ser resoltes d’altres maneres, més satisfactòries i menys costoses per a la hisenda pública. Aquest és un camí en el qual cal aprofundir seriosament.